Новости 4 июля: существует риск скачка цен, снова рекордный объем импорта электроэнергии

Об импорте электроэнергии: Представители крупных промышленных предприятий Украины призвали правительство пересмотреть решение об увеличении доли импорта электроэнергии с 50% до 80% для отсутствия ограничений в поставках, Минэнерго заявляет о невозможности сделать это сейчас из-за значительного дефицита.

Украина в четверг импортирует рекордное количество электроэнергии - 35 ГВт-ч, что на 1 ГВт больше, чем в рекордную среду 3 июля.

Об отключениях: В пятницу 5 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

О ценах: Инфляция в Украине в январе-мае 2024 года замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы. Однако, существуют риски роста цен в ближайшем будущем.

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Об акцизах на топливо: Комитет ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо №11256-2.

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