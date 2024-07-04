Комітет ВР схвалив до другого читання підвищення акцизів на пальне: коли запрацюють

Ярослав Железняк

Комітет ВР з питань фінансової, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"По факту залишили версію, яка була у Уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що за задумом закон набуває чинності з 01 вересня 2024.

Реклама:

Нагадаємо:

Ймовірна дата підняття акцизів на пальне в Україні - 1 вересня.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Реклама:

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Економічна правда.