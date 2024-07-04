Україна купить рекордну кількість електроенергії: вже другий день поспіль

Україна у четвер імпортує рекордну кількість електроенергії - 35 ГВт-год, що на 1 ГВт більше, ніж у рекордну середу 3 липня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 212 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1660 МВт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це на 1 000 МВт-год більше, ніж було імпортовано у середу, 3 липня.

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Нагадаємо:

Можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені через зростання внутрішнього споживання у спеку.

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3 липня Україна очікувала на рекордний обсяг імпорту електроенергії з п'яти європейських країн.

Економічна правда.