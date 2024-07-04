Як правильно обрати павербанки і зарядні станції: актуальні інструкції для всіх

Публікація від 12 листопада 2022 року оновлена 4 липня 2024 року.

З часу перших масових відключень світла у 2022-2023 роках українці вже пристосувалися до нових реалій життя - закупилися павербанками та зарядними станціями. Хтось встиг заховати їх, чи навіть продати, адже здавалося, що ситуація в енергосистемі покращилась.

Однак з середини травня вся Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки безперервних ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

За останній місяць суттєво зріс попит на портативні пристрої для живлення техніки – павербанки та зарядні станції. Про купівлю додаткових девайсів задумалися навіть ті, у кого вже були аналогічні гаджети.

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Як вибрати повербанк: ємність, потужність, додаткові функції

Павербанк – це зовнішній акумулятор, який ще називають портативним зарядним пристроєм або переносною зарядкою. Його функція – віддавати енергію смартфонам, навушникам, електронним годинникам. Головний критерій, на який орієнтуються споживачі при виборі павербанка, – ємність.

Мінімальна ємність зовнішніх акумуляторів становить 2000-3000 міліампер-годин (мАг). Цього вистачить, аби відновити заряд в навушниках або смарт-годиннику, але не достатньо для повної зарядки телефона. Річ у тім, що ємність акумуляторів у сучасних смартфонах значно вища – від 4000 мАг до 6000 мАг.

Можна легко порахувати, що павербанки ємністю 4000-9000 мАг здатні зарядити смартфон до 100% один або два рази залежно від потужності батареї телефона. Однак це далеко не межа для портативних акумуляторів.

Більшість павербанків мають ємність 10000-15000 мАг. Цього достатньо для принаймні 40 зарядок блоку живлення навушників Samsung Buds (252 мАг) або 30 зарядок – навушників Apple AirPods (345 мАг).

Деякі павербанки мають додаткові функції: підтримують "швидке заряджання" (завдяки підвищенню напруги чи сили струму, що надходить до павербанку), мають кілька портів для інших пристроїв, ліхтарики та цифрові дисплеї.

Портативний акумулятор з ємністю понад 20000 мАг може зарядити навіть ноутбук. Для такої цілі, крім великої ємності павербанка, потрібні ще дві умови.

По-перше, ноутбук повинен мати USB-порт 3.1 або Type C, через які енергія потрапить у пристрій. Таку опцію мають лише сучасні ноутбуки, а для інших знадобиться спеціальний кабель-перехідник. Річ у тім, що старі USB-порти 2.0 та 3.0 не дозволяють пропускати напругу понад 4,5 вольта.

По-друге, павербанк повинен видавати 12 вольтів із силою струму 3 ампери.

Оскільки відключення електроенергії зазвичай тривають чотири години, а можуть тривати й довше у випадку нових обстрілів енергетичних об'єктів, більш актуальними для користувачів стали потужніші повербанки.

За даними сервісу Hotline, найпопулярнішими серед покупців павербанками з ємністю 10000 мАг та 20000 мАг стали девайси бренду Xiaomi.

Вартість зовнішнього акумулятора Xiaomi Mi Power bank 3 на 10 000 мАг

Зараз придбати такий павербанк ємністю 10000 мАг можна приблизно за 800 грн, хоча в кінці 2022 року, під час перших відключень світла, девайс коштував близько 1,5 тис грн.

Вартість зовнішнього акумулятора Xiaomi Mi Power bank 3 на 20 000 мАг

Популярний павербанк з більшою ємністю нині коштує в середньому 1 тис грн, а у грудні 2022 року ціни доходили до 2,2 тис грн. Вартість почала зменшуватися з кінця весни 2023 року, після настання тепла, і залишається стабільною досі.

Портативна електростанція: що це, та як вона працює

Портативна зарядна станція – це потужний павербанк. Від неї можуть одночасно заряджатися понад п’ять недрібних пристроїв. Станція може живити смартфони, ноутбуки, роутери, лампи, міні-холодильники, телевізори.

Керівник відділу "Смартфони, аксесуари та аудіо" ритейлера "Алло" Олександр Ступаков пояснює, що і павербанк, і зарядна станція – це зовнішні акумулятори, які відрізняються лише потужністю та дизайном. Павербанки мають ємність 2-40 тис мАг, портативні зарядні станції – від 50 тис мАг до 1 млн мАг.

"Зарядна станція може слугувати аварійним джерелом живлення під час відключення електроенергії або портативною електростанцією під час подорожі", – говорить експерт. Такі пристрої відносно компактні, важать 5,5-45 кг, мають різну ємність і типи роз’ємів: USB і навіть розетки.

За даними українського представництва бренду зарядних станцій EcoFlow, найменша станція моделі River ємністю 1260 ват-год здатна зарядити ноутбук пʼять разів або забезпечити дві години безперервної роботи телевізора.

Найбільша з лінійки – EcoFlow Delta Pro ємністю 3600 ват-год – 57 разів зарядить ноутбук або забезпечить 27 годин роботи телевізора.

"Для користувача це "великий павербанк", – додають у Rozetka.

Портативні зарядні станції – безшумне та екологічно чисте джерело енергії порівняно з електрогенераторами. Переваги останніх – їх не треба заряджати і їх потужності вистачить для освітлення квартири та роботи більшості приладів.

Заряджається станція від розетки, "прикурювача" автомобіля і навіть від сонячних панелей. Станцію також можна під’єднати до генератора.

Ритейлери пропонують імпортні станції брендів EcoFlow, Bluetti, Jackery Explorer, Anker. Ціни на них можуть починатися від 3,5 тис грн (для найпростіших станцій) і сягати понад 300 тис грн.

За даними сервісу Hotline, найдешевшою є зарядна станція XO BS100 Energy, з середньою вартістю 4 тис грн.

Найдорожча – зарядна станція Goal Zero Yeti 6000X – обійдеться покупцю щонайменше у 340 тис грн.

Вартість пристроїв залежить від потужності, ємності акумуляторів, кількості роз’ємів та набору опцій. Станції продаються окремо або в комплекті з додатковими батареями, сонячними панелями та іншими аксесуарами.

В Україні зарядні станції випускає вінницька "Промавтоматика". У березні 2022 року підприємство почало виготовляти пристрої Bandera Power для ЗСУ, а зараз продає всім охочим. Наразі доступні моделі ємністю 125-860 тис мАг. Їх вартість для цивільних потреб – від 18,3 тис грн до 86,8 тис грн.

За два роки вартість моделей з меншою ємністю не змінилась, однак компанія розширила асортимент і наразі пропонує більш потужні зарядні станції.

Як вибрати повербанк або зарядну станцію

Експерти радять обирати павербанки та станції, виходячи з потреб та бюджету. "Усе залежить від того, одночасну роботу скількох пристроїв слід підтримувати. Найкраще, якщо в кожного члена сім'ї буде свій павербанк", – каже Ступаков.

Представлені пристрої мають літій-іонні (Li-ion) або літій-полімерні (Li-Pol) батареї. Перші дешевші, проте при пошкодженні вони можуть загорітися. Другі дорожчі, зате безпечніші завдяки відсутності рідкого електроліту.

При виборі зарядних станцій варто звернути увагу на такі критерії.

1. Вага та розмір. Більші та важчі зарядні станції використовують удома або в офісі, менші та легші – за їх межами.

2. Що плануєте заряджати. Зверніть увагу на кількість роз’ємів та їх типи, за потреби придбайте перехідники.

3. Ємність та потужність. Чим більша потужність, тим більше гаджетів можна заряджати одночасно. Станція потужністю понад 1 кВт може підтримувати роботу будь-якої побутової техніки і навіть заряджати електромобілі.

Що купують українці

Через масові відключення електроенергії попит на зарядні станції зріс більш ніж у вісім разів (понад 700%) ще у травні.

За даними "Епіцентру", після перших повідомлень про запровадження графіків відключень в регіонах інтерес до покупки зарядних станцій суттєво збільшився. Однак найбільший стрибок продажів відбувся 16 травня – після перших масових відключень по всій країні.

Так, попит на зарядні станції зріс у 14 разів порівняно з попереднім травневим тижнем.

Також у середині травня суттєво збільшились продажі павербанків – у 3,5 раза: масово купувати павербанки люди пішли 17 травня, вдесятеро збільшивши попит на них.

Крім цього, українці активно купували ліхтарі, джерела безперебійного живлення, акумулятори та реле напруги. Попит на відповідні товари після перших масових відключень зріс у 5-9 разів.