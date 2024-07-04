Украина купит рекордное количество электроэнергии: уже второй день подряд

Украина в четверг импортирует рекордное количество электроэнергии - 35 ГВт-ч, что на 1 ГВт больше, чем в рекордную среду 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35 212 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1660 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 1 000 МВт-ч больше, чем было импортировано в среду, 3 июля.

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Напомним:

Возможности соседних европейских государств по импорту электроэнергии в Украину сейчас ограничены из-за роста внутреннего потребления в жару.

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3 июля Украина ожидала рекордный объем импорта электроэнергии из пяти европейских стран.

Экономическая правда.