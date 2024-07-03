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У країн Європи обмежені можливості продажу електрики Україні через спеку

Середа, 3 липня 2024, 16:36 - Артур Крижний

Можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені через зростання внутрішнього споживання у спеку.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, зараз Україна не кожен день імпортує максимальний обсяг електроенергії. В останні дні він знизився, але НЕК "Укренерго" наближається до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від сусідніх країн Європи, активуючи відповідні запити.

"Імпорт – це є гарантований перетік електричної енергії, а аварійна допомога, яку просить НЕК у суміжних системних операторів, надається тільки за наявності можливості таку допомогу надати. В наших сусідів – схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам таку допомогу", - зазначив Юрій Бойко.

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Нагадаємо:

3 липня Україна очікує на рекордний обсяг імпорту електроенергії з п'яти європейських країн.

Економічна правда.

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енергетика електроенергія Україна імпорт
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