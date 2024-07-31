В АРМА говорят, что столкнулись с сопротивлением при осмотре офисов в "Гулливере"
Работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) во время осмотра ТРЦ Gulliver частично не допустили на осмотр офисных помещений.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
"Сегодня при осмотре очередных помещений, команда АРМА столкнулась с противоправными действиями и откровенным пренебрежением законом, в частности, постановлением суда со стороны представителей компании-владельца актива ООО "Три О", - заявила она.
Как отметил собеседник ЭП в агентстве, был зафиксирован частичный недопуск со стороны владельца ТРЦ представителей АРМА на осмотр офисных помещений Гулливера.
"Это пренебрежение постановлением суда", - отметили ЭП в АРМА.
В ответ на такие действия работник АРМА вынес предписание представителю компании "Три О". Таким образом у исполнителя есть три дня на устранение нарушений требований законодательства.
Также агентством уже внесено заявление об уголовном правонарушении относительно противодействия законным требованиям АРМА в полицию.
Отмечается, что невыполнение решений суда будет иметь юридические последствия.
Напомним:
АРМА объявило конкурс на отбор оценщика ТРЦ Gulliver и уже осматривает офисные помещения.
АРМА начинает осмотр и оценку переданного ему в управление недвижимого имущества ТРЦ Gulliver.
В ТРЦ "Гулливер" заявили, что решение Шевченковского райсуда Киева о передаче ТРЦ в управление АРМА "является абсолютно не правосудным". Его обжалуют в апелляционном суде.
Экономическая правда.