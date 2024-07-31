В АРМА говорят, что столкнулись с сопротивлением при осмотре офисов в "Гулливере"

Работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) во время осмотра ТРЦ Gulliver частично не допустили на осмотр офисных помещений.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"Сегодня при осмотре очередных помещений, команда АРМА столкнулась с противоправными действиями и откровенным пренебрежением законом, в частности, постановлением суда со стороны представителей компании-владельца актива ООО "Три О", - заявила она.

Как отметил собеседник ЭП в агентстве, был зафиксирован частичный недопуск со стороны владельца ТРЦ представителей АРМА на осмотр офисных помещений Гулливера.

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"Это пренебрежение постановлением суда", - отметили ЭП в АРМА.

В ответ на такие действия работник АРМА вынес предписание представителю компании "Три О". Таким образом у исполнителя есть три дня на устранение нарушений требований законодательства.

Также агентством уже внесено заявление об уголовном правонарушении относительно противодействия законным требованиям АРМА в полицию.

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Отмечается, что невыполнение решений суда будет иметь юридические последствия.

Напомним:

АРМА объявило конкурс на отбор оценщика ТРЦ Gulliver и уже осматривает офисные помещения.

АРМА начинает осмотр и оценку переданного ему в управление недвижимого имущества ТРЦ Gulliver.

В ТРЦ "Гулливер" заявили, что решение Шевченковского райсуда Киева о передаче ТРЦ в управление АРМА "является абсолютно не правосудным". Его обжалуют в апелляционном суде.

Экономическая правда.