АРМА розпочинає оцінку майна ТРЦ Gulliver

АРМА розпочинає огляд та оцінку переданого йому в управління нерухомого майна ТРЦ Gulliver.

Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

"Відповідно до ст. 19-20 спеціального закону про АРМА, Нацгентство розпочинає огляд та оцінку арештованого активу із залученням правоохоронних органів та субʼєктів оціночної діяльності відповідно. Роботу вже розпочато", - йдеться в повідомленні.

В АРМА наголошують, що підставою для проведення оцінки стало отримання ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 3 червня 2024 року та ухвали Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року, якими задоволено клопотання прокурора ОГП про передачу майна в управління АРМА.

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Дума підкреслює, що йдеться виключно про нерухоме майно (нежитлові приміщення). Вона назвала безпідставними заяви з боку одного з банків щодо арешту рахунків, які можуть призвести до невиконання кредитних зобовʼязань.

"Хочу зазначити, що агентству не передавались в управління корпоративні права та грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Три О" (ТРЦ "Гулівер"). Відповідно, права будь-якої фінансової установи як кредитора ніяким чином не порушені. Виконання кредитних зобовʼязань повністю залежить від позичальника та його бажання їх виконувати", - зауважила Дума.

Нагадаємо:

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У ТРЦ "Гулівер" заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу ТРЦ в управління АРМА "є абсолютно не правосудним". Його оскаржать в апеляційному суді.

Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше Forbes писав, що з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Повідомлялось, що огашення мало відбутися у 2025-му, але після кризи 2014-2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023 року повідомлялось, що директорці столичного ТРЦ "Гулівер" Ірині Круппі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів. Повідомлялось, що йдеться про компанію - власника ТРЦ "Гулівер", ТОВ "Три О", та його керівницю Ірину Круппу.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на "Гулівер".

Також повідомлялось, що Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.

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Економічна правда.