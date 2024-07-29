АРМА шукає оцінювача майна ТРЦ Gulliver

АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача ТРЦ Gulliver та вже оглядає офісні приміщення.

Про це повідомляє голова АРМА, Олена Дума.

Зазначається, що за результатами засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору оцінювача ТРЦ Gulliver.

Прийом документів для потенційних оцінювачів триватиме до 15:00 12 серпня 2024 року.

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Повідомляється, що відповіді на найпоширеніші запитання для бажаючих взяти участь у відборі суб’єктів оціночної діяльності можна знайти за посиланням.

"Водночас, триває системна робота щодо огляду активу працівниками АРМА. Агентством вже створено робочу групу", – йдеться в повідомленні Думи.

Загальна площа активу складає майже 152 тис. кв м, ретельний та якісний огляд такого об'єкта потребує тривалої роботи. Наразі оглянуто три нижні поверхи паркінгу та торговий центр.

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29 липня АРМА спільно з Національною поліцією України здійснює огляд офісних приміщень.

Нагадаємо:

АРМА розпочинає огляд та оцінку переданого йому в управління нерухомого майна ТРЦ Gulliver.

У ТРЦ "Гулівер" заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу ТРЦ в управління АРМА "є абсолютно не правосудним". Його оскаржать в апеляційному суді.