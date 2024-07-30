Дней без отключений света станет больше, но есть условие - "Укрэнерго"

Вторник 30 июля является первым днем месяца, когда нет отключений электроэнергии, и при условии отсутствия вражеских атак на энергообъекты таких дней в ближайшие три месяца станет больше.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"При отсутствии массированных атак в течение августа-октября таких дней будет больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы", - говорится в сообщении.

Причина улучшения ситуации - в системе стало больше энергии благодаря выходу из ремонта двух блоков на атомных станциях, а потребление снизилось из-за похолодания.

Реклама:

"Лучшая ситуация в украинской энергосистеме сейчас в дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это время, когда в дополнение к другим мощностям эффективно работают солнечные электростанции", - проинформировал системный оператор.

В то же время утренние и вечерние часы суток требуют больших мощностей для покрытия потребления в стране, поэтому экономное потребление в эти часы суток позволит сбалансировать энергосистему и обойтись без введения графиков.

Напомним:

Реклама:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда.