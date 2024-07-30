В среду отключения света не прогнозируют

В среду 31 июля графики отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"31 июля отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

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В то же время энергетики напомнили о просьбе использования мощных электроприборов с 11:00 до 15:00.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

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В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда.