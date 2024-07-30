Все разделы
Укр / Рус

В среду отключения света не прогнозируют

Вторник, 30 июля 2024, 17:07 - Артур Крыжный

В среду 31 июля графики отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"31 июля отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

Реклама:

В то же время энергетики напомнили о просьбе использования мощных электроприборов с 11:00 до 15:00.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

Реклама:

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
Реклама:
Материалы по теме
Шмыгаль назвал причины улучшения ситуации со светом 30 июля 2024, 16:24
ООН и Германия предоставили 17 генераторов украинским производителям: желающих в разы больше 30 июля 2024, 15:55
Правительство уволило заместителя министра энергетики и главу Госэнергонадзора 30 июля 2024, 14:24
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте