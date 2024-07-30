Гетманцев считает правительственный пакет налогов неоптимальным: требует доработки

Правительственный законопроект о повышении налогов не является оптимальным в отдельных вопросах и требует доработки, но отдельных налогов не избежать.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев.

Так, по оценкам бюджетного комитета, ситуация с текущим содержанием войска, в том числе выплатой денежного обеспечения военным, может обостриться уже в конце сентября.

"Мы имеем перевыполнение по налогам (по году будет около 90-100 млрд. грн.), но оно не достаточно для покрытия всего разрыва в финансировании сектора безопасности и обороны", - сообщил он.

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Гетманцев подчеркнул, что в ближайшие недели ожидается сложная дискуссия о внесении изменений в бюджет 2024 года. По его словам, разработанный правительством законопроект не является оптимальным с точки зрения фискальной нагрузки, администрирования, соответствия acquis ЕС и возможных дисбалансов для экономики.

"Он требует существенной доработки. Впрочем, поднятия отдельных налогов для покрытия дефицита в финансировании военных расходов, к сожалению, не избежать", - отметил нардеп.

Напомним:

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Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте относительно возможных форматов повышения налогов.

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Министр финансов считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему завоза товаров.

Министерство финансов признает риск увеличения теневой экономики в связи с повышением налогов, но надеется, что бизнес сделает правильный выбор.

Экономическая правда.