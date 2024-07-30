Гетманцев считает правительственный пакет налогов неоптимальным: требует доработки
Правительственный законопроект о повышении налогов не является оптимальным в отдельных вопросах и требует доработки, но отдельных налогов не избежать.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев.
Так, по оценкам бюджетного комитета, ситуация с текущим содержанием войска, в том числе выплатой денежного обеспечения военным, может обостриться уже в конце сентября.
"Мы имеем перевыполнение по налогам (по году будет около 90-100 млрд. грн.), но оно не достаточно для покрытия всего разрыва в финансировании сектора безопасности и обороны", - сообщил он.
Гетманцев подчеркнул, что в ближайшие недели ожидается сложная дискуссия о внесении изменений в бюджет 2024 года. По его словам, разработанный правительством законопроект не является оптимальным с точки зрения фискальной нагрузки, администрирования, соответствия acquis ЕС и возможных дисбалансов для экономики.
"Он требует существенной доработки. Впрочем, поднятия отдельных налогов для покрытия дефицита в финансировании военных расходов, к сожалению, не избежать", - отметил нардеп.
Напомним:
Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте относительно возможных форматов повышения налогов.
Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.
Министр финансов считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему завоза товаров.
Министерство финансов признает риск увеличения теневой экономики в связи с повышением налогов, но надеется, что бизнес сделает правильный выбор.
Экономическая правда.