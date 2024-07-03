Зеленский анонсировал новые программы для помощи украинцам во время дефицита электричества

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Провел сегодня совещания с чиновниками - премьер-министр Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко, вице-премьер Федоров, министр финансов Марченко. Уже есть четкие детали новых решений для украинцев - новых программ, которые помогут людям в это время дефицитов электричества, а также по стабилизации мобильной связи", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "сейчас нужен максимум возможностей обеспечить генерацию - создание новой децентрализованной генерации, и под это будет финансовый ресурс".

Реклама:

"В ближайшее время чиновники представят всю конкретику", — подчеркнул президент.

Читайте также: Где в Украине зимовать

О рыночных тарифах, независимости регулятора и деньгах на восстановление. Интервью с директором Energy Community Артуром Лорковски

Реклама:

Напомним:

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.