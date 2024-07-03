В четверг графики отключения света будут действовать в течение суток

В четверг 4 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"4 июля по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.

Реклама:

Читайте также: Как пережить зиму с отключениями электроэнергии. Интервью с энергоэкспертом

О рыночных тарифах, независимости регулятора и деньгах на восстановление. Интервью с директором Energy Community Артуром Лорковски

Напомним:

Реклама:

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.