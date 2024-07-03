В течение июня Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год

За июнь 2024 года в Украину было импортировано большее количество электроэнергии, чем за весь 2023 год. Это также самый большой месячный импорт за 10 лет.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group, со ссылкой на данные Energy Map.

В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тыс МВт-ч электроэнергии. Это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тыс МВт-ч.

Кроме того, отмечается, что это самый большой месячный объем импорта за последние 10 лет

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По результатам июня, наибольший объем электричества импортировано из Венгрии - 357,1 тыс МВт-ч или 42%.

Еще 297 тыс МВт-ч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс МВт-ч (16%) - из Польши.

Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы - 66,2 тыс МВт-ч или 8% от месячных объемов.

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По сравнению с прошлым месяцем (448,2 тыс МВт-ч) импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года (43,7 тыс МВт-ч) - вырос почти в двадцать раз.

Сообщается, что экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал.

В июне Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней, а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.

Также восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в целом более 8 тыс МВт-ч. Электроэнергии.

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Напомним:

Украинцам стоит готовиться к росту цен на продукты питания из-за перебоев с электроснабжением.

После роста тарифа на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.

Тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.