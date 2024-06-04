Новий тариф на електроенергію: субсидії перерахують автоматично
Після зростання тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
"Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Такий перерахунок буде проведено автоматично", - йдеться у повідомленні.
Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у липні, пояснили у Пенсійному фонді.
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Нагадаємо:
З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
Економічна правда