Новий тариф на електроенергію: субсидії перерахують автоматично

Після зростання тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

"Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Такий перерахунок буде проведено автоматично", - йдеться у повідомленні.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у липні, пояснили у Пенсійному фонді.

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Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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Економічна правда