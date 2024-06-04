Всі розділи
Укр / Рус

Новий тариф на електроенергію: субсидії перерахують автоматично

Вівторок, 4 червня 2024, 17:40 - Олексій Павлиш

Після зростання тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

"Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Такий перерахунок буде проведено автоматично", - йдеться у повідомленні.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у липні, пояснили у Пенсійному фонді.

Реклама:

Читайте також: Чим більше споживаєш, тим дорожче. Скільки з 1 червня може коштувати електроенергія? Роз'яснення

Нагадаємо

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. 

Реклама:

Економічна правда 

тариф електроенергія субсидії Пенсійний фонд
Реклама:
Матеріали за темою
Підвищення тарифу для населення покриває виключно собівартість виробництва – Міненерго 4 червня 2024, 11:14
Українцям радять звикати до погодинних відключень електроенергії на кілька років  3 червня 2024, 17:15
В Міненерго назвали новий "нічний тариф" на електроенергію для населення 31 травня 2024, 18:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті