Підвищення тарифу для населення покриває виключно собівартість виробництва – Міненерго

Тариф для населення 4,32 грн за кВт*год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

Про це заявила заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук, повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл.

Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", – сказала Світлана Гринчук.

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Заступник Міністра також наголосила, що літо буде складним періодом, адже значний обсяг генерації пошкоджено або повністю знищено, і потрібен час на відновлення.

Проте завдяки вчасному підвищенню тарифу, а також допомозі міжнародних партнерів енергетики мають можливість максимально підготувати систему до зими.

"Ремонтна кампанія триває 24/7, енергетики працюють цілодобово. Це дає нам надію на те, що восени та взимку ситуація зміниться на краще", - зазначила Світлана Гринчук.

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Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Економічна правда