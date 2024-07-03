Правительства ЕС колеблются относительно тарифов на китайские электромобили, опасаясь торговой "войны"

Некоторые правительства стран ЕС колеблются поддерживать ли дополнительные тарифы на электромобили из КНР.

Об этом сообщает Reuters.

Страны ЕС колеблются, поддерживать ли дополнительные тарифы на электромобили китайского производства.

Сообщается, что это подчеркивает вызов, который стоит перед ЕС в создании поддержки его крупнейшего торгового дела, поскольку Китай угрожает широкомасштабными ответными мерами.

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Германия, чьи автопроизводители в прошлом году осуществили треть своих продаж в Китае, хочет остановить тарифы, тогда как Франция была среди самых решительных сторонников.

В сообщении говорится, что большинство стран все еще взвешивают все "за" и "против" эскалации торгового спора.

ЕС инициировал расследование без жалоб со стороны промышленности, что является первым подобным случаем в торговой сфере.

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5 июля блок должен подтвердить предварительные пошлины до 37,6% на китайские бренды автомобилей, такие как BYD, Geely и SAIC, а также на китайские модели Tesla, BMW и других западных автопроизводителей.

Члены ЕС также будут голосовать в октябре, если Комиссия предложит многолетние тарифы в конце своего расследования.

Они будут заблокированы, если "квалифицированное большинство", то есть не менее 15 стран, представляющих 65% населения ЕС, проголосуют против них.

Франция, Италия и Испания, на которые приходится 40% населения ЕС, заявили, что поддержат тарифы.

Однако Чехия, Греция, Ирландия и Польша все еще обсуждают этот вопрос, в то время как Бельгия имеет временное правительство, а Нидерланды сформировали правительство только на этой неделе.

Германия подчеркнула необходимость достижения решения с Пекином путем переговоров. Ее автопроизводители заявили, что тарифы - это неправильный подход, поскольку негативные последствия преобладают над любыми выгодами.

Увеличение стоимости электромобилей для потребителей ставит под сомнение цель ЕС стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

Сообщается, что тарифы также могут предоставить ЕС рычаги влияния на переговоры с Пекином и подтолкнуть производителей к производству автомобилей в ЕС.

Эксперты приводят 712-страничный обновленный отчет о китайском государственном вмешательстве и субсидиях, опубликованный в апреле, является самым масштабным из всех, что были сделаны Еврокомиссией и свидетельствует о намерении действовать.

Напомним:

Компания BYD продала рекордное количество электрических и гибридных автомобилей во втором квартале, поскольку снижение цен и новые технологии стимулировали потребителей к покупкам.

Китай предположил, что немецкие производители роскошных автомобилей могут получить выгоду, если Берлин убедит Европейский Союз снизить тарифы на китайские электромобили.

Пекин хочет, чтобы ЕС отменил свои тарифы на китайские электромобили, действие которых вступит в силу до 4 июля, после того, как обе стороны договорились провести новые торговые переговоры.