Енергетики анонсували зміну графіків відключень світла для Києва

З 27 липня графіки відключення у Києві зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00", - пояснюють у ДТЕК.

Зазначається, що це рішення ухвалено на прохання "Укренерго", щоб зменшити навантаження на енергосистему.

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Оновлені графіки будуть доступні з 00:00 27 липня.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.

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