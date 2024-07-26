Енергетики анонсували зміну графіків відключень світла для Києва
П'ятниця, 26 липня 2024, 14:33 -
З 27 липня графіки відключення у Києві зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00", - пояснюють у ДТЕК.
Зазначається, що це рішення ухвалено на прохання "Укренерго", щоб зменшити навантаження на енергосистему.
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Оновлені графіки будуть доступні з 00:00 27 липня.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
Економічна правда.
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