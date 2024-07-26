Венгрии грозит дефицит топлива с сентября из-за конфликта с "Лукойлом"

Венгрия стремится решить проблему с транзитом "Лукойла" через Украину, чтобы предотвратить исчерпание запасов и дефицит топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Венгрия должна до сентября решить спор с Украиной относительно транзита сырой нефти от крупного российского поставщика, прежде чем возникнет дефицит топлива.

Украина усилила санкции против ПАО "Лукойл" из-за вторжения России в Украину, фактически запретив компании использовать охваченную войной страну как транзитный маршрут для своей продукции.

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Сообщается, что это ударило по Венгрии и Словакии, странам, не имеющим выхода к морю, которые получили исключения из энергетических санкций Европейского Союза против России.

Нефтеперерабатывающий завод Mol Nyrt. вблизи Будапешта не может немедленно перейти на полную переработку нероссийской нефти, поэтому Венгрия рискует исчерпать свои запасы топлива, если конфликт не будет решен при посредничестве ЕС или другими способами, заявил министр, ответственный за канцелярию премьер-министра Гергей Гуляс. Он обвинил Украину в "шантаже".

"Пока нет причин для паники, поскольку запасы являются высокими. Проблема не является немедленной, но мы должны найти решение до сентября", – сказал Гуляс.

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По его словам, Венгрия изучает, как она может использовать свои рычаги влияния на процесс интеграции Украины в ЕС или найти какую-то юридическую лазейку для решения вопроса, если посредничество ЕС в этом споре не удастся.

В дополнение к российской нефти, поставляемой другими компаниями, кроме "Лукойла", Венгрия может искать возможности для увеличения поставок из других источников из Адриатики и других стран, сказал министр.

Напомним:

Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.

Усиление санкций против российского "Лукойла" в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.

Российская нефтедобывающая компания "Лукойл" оформляет на другие направления нефть, которая ранее транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и далее в Словакию.