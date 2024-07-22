В Угорщині і Словаччині є ризик здорожчання пального після заборони України на транзит нафти "Лукойла"

Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Будапешт і Братислава планують підняти питання ризику цього рішення для своїх економік на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі. Минулого місяця Київ посилив санкції проти ПАТ "Лукойл", фактично заборонивши компанії використовувати Україну як транзитну країну для своєї нафти.

Хоча ні Угорщина, ні Словаччина навряд чи зіткнуться з дефіцитом палива, бо існують альтернативні маршрути, в тому числі через Хорватію, але без того високі ціни на бензоколонках можуть зрости ще більше.

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Це може поставити під загрозу надходження до бюджету Угорщини від спеціального податку на російську нафту для компанії Mol, який був розширений раніше цього місяця, щоб закрити фіскальні дірки.

"Це створить проблему для уряду, оскільки спеціальний податок на Mol є серйозним доходом", - сказав Плетцер. "Крім того, було б неможливо знизити ціни на паливні продукти нижче середньорегіонального рівня", - сказав він.

Словаччина також постраждала, оскільки угорська компанія Mol контролює головний нафтопереробний завод країни. Угорщина і Словаччина отримують від "Лукойлу" загалом 4,5 мільйона тонн нафти на рік, заявив Сійярто в понеділок.

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Він сказав, що рішення має бути знайдено швидко, щоб уникнути економічних втрат вже в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо:

"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

Економічна правда.