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"Лукойл" перенаправляє нафту, яка раніше йшла через українську "Дружбу" в Європу – росЗМІ

Вівторок, 23 липня 2024, 14:52 - Олексій Артемчук

Російська нафтовидобувна компанія "Лукойл" оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і далі в Словаччину.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Зазначається, що нафта поставляється відповідно до заявок, які прийняті до транспортування

Він уточнив, що в липні "Лукойл" не відновив трубопровідних постачань у напрямку Угорщини. 

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Наразі одержувачі ведуть переговори з вантажовідправником щодо купівлі у нього нафти на кордоні РФ і України, зазначив співрозмовник.

Нагадаємо:

Посилення санкцій проти російського "Лукойла" в червні не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну.

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Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.

"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

Лукойл Росія Угорщина Україна нафта
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