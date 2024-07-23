"Лукойл" перенаправляє нафту, яка раніше йшла через українську "Дружбу" в Європу – росЗМІ
Російська нафтовидобувна компанія "Лукойл" оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і далі в Словаччину.
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
Зазначається, що нафта поставляється відповідно до заявок, які прийняті до транспортування
Він уточнив, що в липні "Лукойл" не відновив трубопровідних постачань у напрямку Угорщини.
Наразі одержувачі ведуть переговори з вантажовідправником щодо купівлі у нього нафти на кордоні РФ і України, зазначив співрозмовник.
Нагадаємо:
Посилення санкцій проти російського "Лукойла" в червні не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну.
Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.
"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.