Изменения в налогах дискриминируют чесных плательщиков - Американская торговая палата

Новый проект Закона об изменениях в налоги существенно дискриминирует добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику.

Об этом сообщает пресс-служба Американской торговой палаты в Украине.

Палата призывает Парламент и Правительство обеспечить равные условия для ведения бизнеса в Украине и защитить базовый принцип - перед тем, как взимать большие налоги с честных налогоплательщиков, необходимо приложить усилия, чтобы все физические и юридические лица платили законную долю налогов.

"К сожалению, недавно предложенные изменения налоговой политики (проект Закона №11416) не соответствуют этим принципам и вместо этого приведут к дальнейшей дискриминации прозрачного бизнеса, усилят искажение конкуренции между налогоплательщиками и налоговыми уклонистами, подорвут доверие и будут способствовать увеличению теневой экономики", – говорится в сообщении.

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По оценкам палаты, потери от нелегальных рынков подакцизных товаров только за последний год превышают 1 млрд долл.

Например, доля теневого рынка только айфонов составляет 71%, что приводит к потерям госбюджета на сумму около 135 млн долл, а потери от уклонения от уплаты налогов провайдерами фиксированного интернета приближаются к 100 млн долл ежегодно. В гостинично-ресторанном секторе только 5 компаний платят 31% всех налогов, тогда как в Украине работает более 40 000 ресторанов.

Наибольшее беспокойство в предложенных налоговых изменениях вызывает налог на прибыль в размере 1%, который будет применяться к доходам предприятий. Это опасный прецедент, такой налог не должен быть введен, поскольку он является абсолютно новым налогом с продаж наряду с имеющимся режимом налогообложения НДС.

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"Насколько нам известно, ни одна страна мира не имеет налога с продаж и НДС одновременно, как это предлагается в Украине", – отмечается в обращении палаты.

Кроме того, представители палаты выступают против дискриминации законных налогоплательщиков из-за введения новых налогов, таких как предложенный акцизный налог в евро на подслащенные газированные воды, который нацелен в первую очередь на американские и международные компании.

В то же время Американская торговая палата понимает необходимость распространения военного сбора на все категории частных предпринимателей, а также юридических лиц, чтобы обеспечить вклад всех налогоплательщиков в финансирование борьбы.

"Однако резкое единовременное повышение военного сбора до 5% может привести к снижению реальной заработной платы и повышению привлекательности неофициального трудоустройства, поэтому мы призываем к более постепенному подходу к увеличению этого процента", – добавляют в сообщении.

Зато такие инициативы, как отмена лимита в 150 евро на трансграничную электронную коммерцию, что делает все такие посылки объектом обложения НДС, является шагом в правильном направлении, поскольку это соответствует европейской и международной практике и существенно увеличит поступления налогов в бюджет.

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