Економісти критикують підвищення військового збору: краще підняти ПДВ – звернення

13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір.

Про це повідомляє пресслужба Економічної експертної платформи.

Аналітичні центри проаналізували урядовий законопроєкт №11416 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" та зазначають, що проєкт містить низку вкрай негативних норм, які завдадуть значної шкоди економіці.

Зокрема вони пропонують Мінфіну звернути увагу на підвищення ПДВ, задля наповнення бюджету.

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В повідомленні йдеться, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб взагалі є дискримінаційним для вітчизняних виробників.

Повідомляється, що податок з обороту є вкрай негативним для економіки, спотворює конкуренцію, дискримінує українських виробників.

"Можливим раціональним рішенням пошуку додаткових надходжень могло б бути підвищення ставки ПДВ [з 20%] на 4-5%", – йдеться в заяві.

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Негативним ефектом такого кроку буде зростання цін на всі товари та послуги, але воно буде в межах 5%.

Зазначається, що підвищення ставки ПДВ не потребує жодних додаткових адміністративних дій, тому збільшення надходжень можна буде очікувати вже з наступного місяця. До того ж вони є практично гарантованими, на відміну від запропонованих урядом зборів.

Також в повідомленні вважають доцільним оподаткування дорогих автомобілів, від певної порогової суми митної вартості

"Аналітичні центри закликають народних депутатів та Міністерство фінансів провести фахове обговорення всіх альтернатив та визначити для подальшої реалізації найменш шкідливі для економіки норми", – йдеться в заяві.

Нагадаємо:

Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.

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Намір уряду обкласти автомобілістів 15% військового збору при першій реєстрації авто може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.

Уряд пропонує найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих.