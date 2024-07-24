Президент подписал закон о создании "клуба белого бизнеса"

Зеленский подписал закон о создании в Украине "клуба белого бизнеса", который имеет целью борьбу с теневой экономикой.

Об этом сообщает Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Данный закон предусматривает введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

Сообщается, что в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія.Сіту, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения.

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В сообщении Гетманцев добавляет, что налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в частности с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Напомним:

Две катеоргии ФЛП могут стать участниками так называемого клуба "белого бизнеса", закон о котором Верховная Рада приняла 18 июня.

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Верховная Рада одобрила правку к закону о так называемом "клубе белого бизнеса", который рекомендует ввести экономическое бронирование для предпринимателей, входящих в этот список.

Верховная Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса".