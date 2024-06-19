Дві категорії ФОПів можуть приєднатися до "клубу білого бізнесу" із податковими пільгами: які умови

Дві катеоргії ФОПів можуть стати учасниками так званого клубу "білого бізнесу", закон про який Верховна Рада ухвалила 18 червня.

Пор це пише Forbes із посиланням на фінальну версію документа.

Так, ФОПам на загальній системі оподаткування, аби приєднатися до "клубу", потрібно виконати три вимоги:

обсяг сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО) має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за останній рік;

податок на додану вартість (ПДВ) також має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за рік;

зарплата на підприємстві повинна бути вищою за середню по галузі.

Для ФОПів на спрощеній системі оподаткування третьої групи також потрібно сплачувати податки та зарплату працівникам вище, ніж середні по галузі. Додаткова умова - обсяг доходу має перевищувати 5 млн грн на рік, зазначає видання.

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"Учасники "клубу" отримуватимуть різні преференції від податкової. Зокрема, мораторій на документальні пеевірки та скорочення термінів для камеральних перевірок, а також індивідуальні податкові консультації та послуги комплаєнс-менеджера", - йдеться у повідомленні.

При цьому реєстр "білого бізнесу" з’явиться на сайті Податкової через три місяці після набуття чинності закону - стільки часу відвели на підготовку нормативно-правових актів Кабміну і Податковій.

Нагадаємо:

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Верховна Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу". Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Верховна Рада схвалила правку до закону про так званий "клуб білого бізнесу", який рекомендує запровадити економічне бронювання для підприємців, що входять до цього списку.