Цены на нефть остаются стабильными: каковы причины

Цены на нефть стабилизировались после падения в течение последних двух сессий, поскольку инвесторы сохраняли осторожность на фоне ожиданий большого предложения и слабого спроса, несмотря на потрясения, связанные с президентской кампанией в США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent на сентябрь выросли на 11 центов до 82,51 долл за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate на сентябрь выросли на 5 центов до 78,45 долл за баррель.

Трейдеры по большей части проигнорировали решение президента США Джо Байдена отозвать свою заявку на переизбрание и поддержать вице-президента Камалу Харрис в воскресенье.

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Ожидается, что ни Харрис, ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп не будут продвигать политику, которая существенно повлияет на нефтегазовую отрасль.

Вместо этого рынок сосредоточился на фундаментальных факторах, которые, скорее всего, сбалансируются к четвертому кварталу 2024 года, а к 2025 году вырастут до избытка предложения, что приведет к падению цен на нефть марки Brent до среднего и высокого диапазона 70 долл за баррель.

Сообщается, что запасы нефти в США в среднем сократились на 2,5 млн баррелей за неделю до 19 июля, а запасы бензина, вероятно, уменьшились на 500 тыс баррелей.

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Рынок нефти также следит за развитием событий в России. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший на Черном море, был поврежден в результате мощной атаки украинского беспилотника, которая вызвала пожар, заявили в понедельник российские официальные лица, хотя масштабы повреждений не были сразу понятны.

Напомним:

Индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил российские сорта нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти.

Усиление санкций против российского "Лукойла" в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.

Цены на нефть снизились, а мировой эталон Brent колебался возле месячного минимума, на фоне ослабления спроса в Китае, хотя потери были ограничены сокращением запасов нефти в США.