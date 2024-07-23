Індонезія вперше за багато років вирішила купувати дешеву російську нафту

Індонезійський державний нафтопереробний завод Pertamina додав російські сорти нафти до своїх тендерних списків на купівлю вересневої сирої нафти.

Про це пише Reuters.

Pertamina роками не купувала російську нафту, зробивши крок назад з початку російсько-українського військового конфлікту в 2022 році, хоча Індонезія не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії.

За даними LSEG, Pertamina востаннє купувала ESPO Blend і Sokol oil у Росії більше 10 років тому.

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Як пише видання, західні санкції проти енергетичного сектору Росії, включаючи ембарго ЄС на її нафту та механізм обмеження цін, зробили Китай, Індію та Туреччину основними покупцями російської нафти.

Pertamina запросила російську нафту Urals разом із кислими сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими для надходження на НПЗ Cilacap 15-17 вересня.

Pertamina також запитувала нафту Sokol серед солодких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інші для прибуття на Cilacap 18-20 вересня. Відповідно до тендеру "Сокіл" має постачатися лише на умовах CFR або лише в порту (DAP).

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Джерела Reuters повідомили, що один із тендерів був закритий минулого тижня, а інший — у понеділок. Результати ще не оголошені.

Одне з джерел, знайоме з планами Pertamina, повідомило, що компанія може купувати російську нафту лише в тому випадку, якщо вона буде продана за обмеженням ціни.

Ліміт дозволяє західним вантажовідправникам і страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою за умови, що нафта продається за ціною менше 60 доларів за барель.

Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив у вівторок, що компанія закуповуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись усіх відповідних норм.

"Якщо ми купуємо сиру нафту з Росії, це буде зроблено за механізмом обмеження ціни", — сказав речник компанії.

Нагадаємо:

Нові невідомі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "темний флот" танкерів для перевезення газу.

Економічна правда