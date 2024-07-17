Ціни на нафту знижуються на тлі уповільнення попиту в Китаї

Ціни на нафту знизились, а світовий еталон Brent коливався біля місячного мінімуму, на тлі ослаблення попиту в Китаї, хоча втрати були обмежені скороченням запасів нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 15 центів, або на 0,2%, до 83,58 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 13 центів, або на 0,2%, до 80,63 дол.

Обидві марки впали за три попередні сесії, а ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок торгувались на рівні 83,30 дол, що є найнижчим показником з 17 червня.

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Повідомляється, що скорочення запасів у США є фактором, що обмежує падіння цін на нафту, в той час, як побоювання щодо попиту в Китаї продовжують впливати на настрої інвесторів.

Стабільні дані по роздрібній торгівлі в США вказують на те, що економіка все ще здорова, попри вищу вартість запозичень. Це нейтралізує побоювання щодо уповільнення економіки США і побоювання щодо зниження попиту на нафту.

Економіка Китаю, найбільшого світового імпортера нафти, у другому кварталі зросла на 4,7%, що є найповільнішим зростанням з першого кварталу 2023 року.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися у вівторок через побоювання, що уповільнення китайської економіки скоротить попит.

Нафта зберігає свої цінові позиції, оскільки політична невизначеність у США та на Близькому Сході підтримує ціни, компенсуючи тиск з боку зміцнення долара та слабкого попиту в найбільшому імпортері Китаї.