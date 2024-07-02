Навіть без реструктуризації боргу дефолт України малоймовірний - економіст

Навіть якщо Україні не вдасться реструктуризувати борг до серпня, то ймовірним варіантом погодження з кредиторами буде мораторій за виплатами, а не дефолт.

Таку думку висловив економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк.

Так, за його словами, Україні важливо домовитися про реструктуризацію, яка б дозволила у найближчі декілька років або взагалі нічого не виплачувати приватним кредиторам, або звести обсяги таких платежів до мінімуму, щоб не ставити під загрозу фінансування оборони.

"Домовленості треба досягти до серпня, і це має бути саме домовленість про реструктуризацію, а не чергове призупинення виплат за боргом, яке діє зараз — це є в тому числі нашим зобов'язанням перед МВФ", - заявив він.

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Проте, навіть якщо домовленості досягнено не буде, ймовірним варіантом є погоджене з кредиторами продовження мораторію за виплатами ще на рік, а не дефолт України.

Нагадаємо:

Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.

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Україна повідомила інвесторам, що все ще сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.

Економічна правда.