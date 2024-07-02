Україна прагне вчасно реструктуризувати борг та уникнути дефолту

Україна повідомила інвесторам, що все ще сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Україна також має намір включити ВВП варанти в рамках своїх зусиль з реструктуризації міжнародних боргових облігацій на суму близько 20 млрд дол США.

Повідомляється, що ця заява, є частиною нових зусиль України щодо залучення інвесторів після того, як офіційні переговори про реструктуризацію минулого місяця завершилися без укладення угоди.

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Заяви, оприлюднені минулого тижня, показали, що існує великий розрив між 20 відсотковим зниженням, на яке готові піти власники облігацій, і пропозицією України, яка б передбачала зниження до 60 відсотків.

Україна має 19,7 млрд дол непогашених міжнародних облігацій і заборгувала 2,6 млрд дол за ВВП варантами – інструментом з фіксованою дохідністю, виплати за яким пов'язані з темпами зростання економічного виробництва.

Варанти були створені як "підсолоджувач" для кредиторів під час реструктуризації боргу України у 2015 році після анексії Криму Росією.

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Виплати за варантами включені до важливого аналізу боргової стійкості (DSA) МВФ, а також можуть відвернути гроші від значною мірою символічних купонних виплат, які уряд пропонував здійснити власникам облігацій в рамках реструктуризації.

Україна також має намір додати положення про режим найбільшого сприяння кредиторам у реструктуризовані облігаційні інструменти, щоб гарантувати, що власники боргу державних підприємств не отримають кращі умови, коли цей борг буде реструктуризовано на більш пізньому етапі.

Нагадаємо:

Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.

Ціни на українські єврооблігації, що обертаються на західних ринках, майже не відреагували на історичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів від заморожених російських активів.