Новости 2 июля: концепция "оператора финансовой инклюзии" от НБУ, новая фондовая биржа
О Нацбанке: Национальный банк Украины разрабатывает концепцию "оператора финансовой инклюзии" и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии.
Об исследовании ЕБРР: Среди негативных трендов, вызванных войной, малые и средние предприятия Украины называют недостаточно быстрое восстановление объемов сбыта, нехватку кадров из-за мобилизации и миграции, ограниченное инвестирование и активизацию конкуренции бизнеса с общественными организациями, которые финансируются донорами.
О графиках отключения: В среду 3 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, большую часть которых будут ограничивать три очереди отключений одновременно.
О фондовых биржах: Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций.
О пошлинах: ЕС возобновил пошлины на яйца и сахар из Украины из-за превышения объемов импорта
О Всемирном банке: Украина переведена в категорию стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.
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