Збут, кадри, конкуренція з ГО: ЄБРР дослідив проблеми та стан українського бізнесу

Після двох років повномасштабної війни більшості українських малих і середніх підприємств вдалося стабілізувати свою діяльність, що свідчить про їхню високу адаптивність до умов війни.

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Згідно з результатами дослідження, серед підприємств, які залишаються активними, у повній мірі працює 85% і частково – 14%, що є кращим результатом порівняно з відповідно 57% і 37% у перший рік війни.

Незважаючи на поточні виклики, частка МСП, які повідомляють про зниження прибутковості, знизилася майже удвічі, тоді як частка компаній, які планують продовжувати бізнес, збільшилася.

Реклама:

Кожне п’яте підприємство (19%) відзначило зростання прибутків у порівнянні рік до року.

Про скорочення персоналу зазначили 34% підприємств, проти 55% у перший рік війни.

За результатами опитування, якщо війна триватиме ще рік чи довше, 64% МСП мають намір підтримувати існуючий рівень активності, при цьому частка підприємств, що планують диверсифікувати або розширяти бізнес, зросла втричі (12%).

Реклама:

Основні виклики, що були визначені, включають у себе падіння попиту, складність прогнозування через невизначеність, збільшення витрат та брак робочої сили.

Згідно з дослідженням, прогнози майбутнього розвитку подій за умови продовження війни є неоднозначними: 49% респондентів вважають, що стан їхнього бізнесу найближчим часом не зміниться, 24% - очікують падіння; 17% - прогнозують зростання та 2% - закриття бізнесу.

9% керівників компаній зазначили, що не можуть передбачити розвиток подій. Порівняно із минулорічними показниками зросла частка тих, хто дає позитивний прогноз (+11%), та скоротилась частка тих, хто був не здатен зробити прогноз (-12%).

Серед негативних трендів, спричинених війною, МСП називають недостатньо швидке відновлення обсягів збуту, брак кадрів через мобілізацію та міграцію, обмежене інвестування та активізацію конкуренції бізнесу з громадськими організаціями, які фінансуються донорами.

Дослідження проводилось у два етапи і включало якісне (16 експертних інтерв’ю) та кількісне репрезентативне дослідження (150 телефонних інтерв’ю) МСП у секторах виробництва та послуг в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Результати отримані станом на кінець квітня 2024 року з визначенням негативних і позитивних тенденцій, ключових проблем і потреб компаній.

Донорське фінансування на це дослідження було надане Швейцарією через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР та Європейським Союзом (ЄС) у рамках програми "Жінки у бізнесі".

Нагадаємо:

На початок 2024 року загальний обсяг наданого ЄБРР у секторі МСП прямого фінансування і кредитів, гарантованих через партнерські банки, складав близько €450 млн. ЄБРР виділив понад €4,5 млрд в Україні з початку повномасштабної війни.

Акціонери ЄБРР нещодавно ухвалили збільшення оплаченого капіталу на €4 млрд, яке дозволить Банку продовжувати інвестиції на поточному рівні під час війни з можливим збільшенням обсягу після переходу до відновлення.

Економічна правда