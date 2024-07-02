Atlas повертається. Навіщо проводять збитковий музичний фестиваль під час війни

Літо 2019 року, Київ, ВДНГ. Лідер рок-гурту O’Torvald Євген Галич зі сцени музичного фестивалю Atlas Weekend просить подякувати оплесками організаторам заходу. "Знаю, що хлопці всі останні роки працювали в мінус. Сподіваюсь, їм вдасться трохи заробити цього року", – сказав тоді музикант.

У 2019 році Atlas Weekend дійсно вперше за п’ять років приніс прибуток її організаторам – власникам концертного агентства PMK Event Agency. Та скрутні часи для команди тільки починались: у 2020-2021 роках по прибутках вдарила пандемія, а, у 2022-2023 роках – велика війна.

Російська агресія проти України не дозволяє повернутись до "стандартних" умов проведення масштабних музичних фестивалів на відкритому повітрі. Втім, організатори вирішили ризикнути – вони анонсували проведення заходу під оновленою назвою Atlas United в приміщенні одного з торговельних центрів столиці.

Як забезпечать безпеку його відвідувачів, на чому організатори збираються заробити, та яка взагалі "економіка" збиткового музичного фестивалю під час повномасштабної війни?

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Еволюція "Атласу"

Кількість відвідувачів фестивалю Atlas Weekend збільшувалась експоненційно: якщо у 2015 році мова йшла про 20 тисяч осіб, то у 2019-му цифра сягнула 540 тисяч. Запланований на 2020-й захід перенесли на рік через пандемію.

У 2022 році організатори фестивалю обмежились проведенням благодійного онлайн-заходу, а у 2023 році – концертом у торговельно-розважальному центрі Gulliver у Києві. Після цього почали задумуватись над проведенням повноцінного фестивалю з урахуванням безпекових факторів, розповідає один із співорганізаторів Atlas Владислав Яремчук.

"На початку повномасштабного вторгнення не вірили, що фестивалі будуть можливі, і думали, що Atlas відбудеться тільки після перемоги у війні. Слідкували, як розвиваються події, хвилювалися за безпеку. Згодом побачили, що можемо розпочати підготовку до фестивалю, забезпечивши достатній рівень безпеки", – розповів ЕП Яремчук.

Atlas Weekend 2019 року відвідали півмільйона людей atlasfestival

Поштовхом для ухвалення рішення про проведення фестивалю став той факт, що попри війну, в Києві та в Україні в цілому регулярно відбуваються музичні події. Досвід інших команд-організаторів знадобився при плануванні власного.

"Ми слідкували за іншими подіями, які відбувалися з 2022 року, набиралися інсайтів колег, аби врахувати на майбутнє під час проведення нашого фестивалю. Якщо ці фестивалі змогли відбутися – це дуже круто, враховуючи наскільки складна фінансова ситуація і скільки багато різних елементів треба врахувати при проведенні фестивалю", – пояснює Яремчук.

Несподіване місце проведення

Цього року фестиваль отримав нову назву – Atlas United. Подія відбудеться 12-14 липня на території торговельно-розважального центру (ТРЦ) Blockbuster Mall, що розташований на проспекті Бандери у Києві. Ключовий критерій вибору місця – найбільше в Україні сертифіковане укриття, пояснюють організатори.

"Ми час від часу спілкувались з організаторами "Атласу", і пригадали, що раніше крутилися навколо ідеї спільної колаборації. Коли наш підземний паркінг пройшов спецсертифікацію як укриття, ми остаточно вирішили проводити Atlas тут", – розповідає керівник компанії "Мандарин Плаза" Олександр Черницький. "Мандарин Плаза" володіє часткою 50% у Blockbuster Mall та з недавнього часу керує ним.

Площа підземного укриття становить 50 тис квадратних метрів, що дорівнює розміру семи футбольних полів. Швидкий прохід до підземного паркінгу буде доступним з будь-якої точки заходу.

"Вибір локації закрив нам головні питання – безпека та евакуація. Якби у нас не було такого укриття, навряд чи ми взагалі проводили б фестиваль, тим більше з такою кількістю людей", – каже Яремчук.

Фестиваль пройде на шести сценах. Дві великі сцени будуть знаходитися на території наземного паркінгу, три – на території самого ТРЦ, ще одна – в підземному паркінгу. Дві сцени будуть доступні для відвідування всіх охочих, тобто безкоштовно. Завдяки такій рекламі організатори сподіваються продати більше квитків.

"У Blockbuster достатньо простору, сцени розташовуватимуться на фудхолі, біля дитячої зони, на вулиці. Буде зручна навігація, відвідувачі розумітимуть, як переходити від сцени до сцени", – каже Черницький.

Магазини в торговому центрі продовжать працювати в дні проведення фестивалю. "Ми повноцінно інтегруємо ТРЦ у нашу подію", – запевняє співорганізатор музичного фестивалю.

Організатори не відповіли на запитання щодо запланованої кількості відвідувачів заходу. Лише зазначили, що не планують "забивати під зав’язку" торговий центр.

"Ми вирахували максимальну кількість людей, яких можемо максимально швидко евакуювати в укриття і додатково зменшили цю кількість, щоб отримати більший запас по часу евакуації. Це число враховує працівників ТРЦ, персонал артистів, людей з інклюзивністю", – відповіли в команді "Атласу".

Музика народжує дрони

Одна з головних ідейних складових фестивалю – великий збір на потреби Збройних Сил. Організатори сподіваються зібрати зі спонсорів, бізнесу та відвідувачів мінімум 100 млн грн на дрони. Співзасновник фестивалю Дмитро Сидоренко заявив про мету зібрати 400-500 млн грн.

"Ми поставили собі амбітну ціль – зробити найбільший донат від такого роду заходів", – каже Черницький.

Джерел наповнення "банки" буде декілька, кажуть організатори. З кожного проданого квитка, який можна придбати тільки в додатку monobank, автоматично переказується 15% на дрони. Банк відмовився від сервісного збору і комісії квиткового оператора.

"Все, що ви побачите на фестивалі, буде сконцентроване навколо збору благодійних коштів. Сподіваємось також на артистів, які мають великі аудиторії, і донесуть своїм фанам важливість донатів", – каже Яремчук.

Збиткова музика

До 2020 року видання Forbes оцінювало ринок масових розважальних заходів в Україні в 180-200 млн дол на рік. Маржинальність концертно-фестивального бізнесу становила 10-15%.

Фестиваль 2019 року був єдиним прибутковим для організаторів "Атласу" за всі дев'ять років існування проєкту. "Ковідного" 2021 року захід також закінчився зі знаком "мінус". Втім, проведення тогорічного фестивалю зберегло бренд і команду організаторів.

"Якщо дивитись у довгостроковій перспективі з сьогодення, то проведення "Атласу" у 2021 році врятувало нашу команду. Якби ми тоді його не провели, то, скоріш за все, перестали б існувати як фестиваль. У нас була б пауза у фестивалях із 2019 року, ми б не протягнули. Проводимо подію у 2024 році завдяки тому, що провели фестиваль у 2021 році і встояли", – ділиться Яремчук.

У 2015 році фестиваль починався з невеликої сцени atlasfestival

Витрати на організацію Atlas United "значно менші" в порівнянні з попередніми "Атласами", кажуть організатори. Причини – специфіка локації і менший масштаб. За їхніми словами, жодна зі сторін не ставить на меті отримати прибуток.

"Всі причетні до фестивалю – організатори, артисти, спонсори, підрядники – йдуть на поступки один одному, щоб провести цю подію. Комерційні інтереси ніхто не ставить на перше місце, бо зараз немає прибуткових подій та івентів. Наша мета – дати шанс працювати представникам сектору і нашій команді, виступити артистам та зібрати кошти на ЗСУ", – пояснює Яремчук.

Суму витрат на організацію фестивалю команда не розголошує. У 2020 році організатори задумувались над проведенням "осінньо-зимового" фестивалю в приміщенні на 20-30 тисяч гостей. За словами Сидоренка, організація такого заходу коштувала б 1-2 млн дол.

Проведення повноцінного open air фестивалю на ВДНГ у 2018 і 2019 роках коштувало "між п'ятьма і десятьма мільйонами доларів", розповідав Сидоренко в інтерв'ю виданню Liga у 2019 році.

На чому зароблять організатори

Перші "Атласи" Сидоренко і його партнери створювали як "інвестиційні історії на майбутнє". Організатори розраховували отримати прибуток на кожному наступному фестивалі і з цих коштів погасити борги.

Окупити цьогорічний захід організатори планують завдяки продажу квитків та коштам спонсорів. Кожне з цих джерел в "доковідні" та "довоєнні" часи покривало 47-48% витрат на проведення фестивалю, розповідав Сидоренко.

Вартість квитка на один з днів Atlas United становить 1600 грн, на всі три дні – 3800 грн. Спонсорами фестивалю виступили Mastercard, monobank, мережа магазинів "Аврора", Uklon, криптовалютна біржа Whitebit та інші, партнером – платформа United 24.

"Запустити проєкт з найменшими початковими інвестиціями допомогли Blockbuster Mall. Наші спонсори, партнери, артисти йдуть на поступки у питанні гонорарів, і це все робить нашу музичну подію фінансово можливою", – пояснює Яремчук.

Стати спонсором фестивалю мережі "Аврора" запропонували у "Монобанку", розповідає ЕП генеральний директор і співвласник Тарас Панасенко. Одна із сцен на фестивалі матиме назву Aurora Stage.

"Основна причина, чому ми вирішили стати спонсорами – масштабний збір для ЗСУ. Для нас це на 100% благодійна історія, ми з цього нічого не заробляємо, тільки витрачаємо. Покриємо частину витрат", – каже Панасенко.

ЕП поцікавилася умовами спонсорства у Mastercard, але на момент публікації матеріалу в компанії на запит не відповіли.

Артисти зменшують апетит

Хедлайнерами фестивалю будуть українські виконавці "Бумбокс", Артем Пивоваров, Dorofeeva, "Жадан і Собаки". Загалом – понад 70 артистів. Організаторам вдалося запросити іноземних співаків – вокалістку групи Within Temptation Шарон ден Адель, литовський гурт Beissoul & Einius та японський heavenphetamine.

Вести перемовини з закордонними артистами нині нелегко, ділиться Яремчук. В іноземців немає чіткого розуміння рівня безпеки у Києві. "Були артисти, які готові їхати, але після розмов з агентами, командою та родинами відмовлялись. У багатьох артистів тури розписані на рік-півтора вперед. Щоб виступити в Україні, треба витратити 4-7 днів на дорогу, більшість артистів не можуть собі дозволити такого", – пояснює він.

Українські ж музиканти йдуть на суттєві поступки в питанні гонорарів за виступи через економічну кризу в індустрії масових розважальних заходів. "Виконавці, як і всі інші наші партнери та спонсори, працюють з нами на лояльних умовах", – коментує Яремчук.

Музикант з невеликого гурту, який спілкувався з ЕП на умовах анонімності, розповів, що винагороди за виступи на фестивалях та подіях зменшились у 2-10 разів від довоєнних, залежно від статусу музиканта. Окремі артисти погоджуються грати безкоштовно.