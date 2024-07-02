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Минфин привлек более 9 миллиардов от размещения ОВГЗ

Вторник, 2 июля 2024, 18:24 - Алексей Артемчук
 
минфин

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 2 июля привлекло в госбюджет более 9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Таким образом, от размещения гривневых бумаг сроком 1,2 года под 14,72% привлекли 3,47 млрд грн.

Зато от продажи облигаций со сроком обращения 2 года под 15,36% годовых удалось привлечь 3 млрд грн.

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Продажа ОВГЗ со сроком обращения более 3 лет под 16,80% годовых принесла в бюджет 1,8 млрд грн.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 25 июня привлекло в госбюджет более 15 млрд грн.

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На аукционе по размещению внутренних гособлигаций (ОВГЗ) 4 июня Министерство финансов привлекло в госбюджет более 11,5 млрд гривен.

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 21 мая привлекло в госбюджет более 10,5 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 апреля привлекло в государственный бюджет более 7,2 млрд грн.

ОВГЗ Минфин Украина
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