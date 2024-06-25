Мінфін залучив понад 15 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 25 червня залучило до держбюджету понад 15 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних гривневих паперів під 14,71% залучили 3,9 млрд грн.

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 2 роки під 15,32% річних вдалось залучити 313 млн грн.

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Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 16,80% річних приніс до бюджету 2,5 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні доларові оббілагції під 4,62%, залучивши 204 млн доларів.

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