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Мінфін залучив майже 12 мільярдів від розміщення ОВДП 

Середа, 5 червня 2024, 10:55 - Ігор Пилипів

На аукціоні з розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП) 4 червня Міністерство фінансів залучило до держбюджету понад 11,5 млрд гривень.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Так, від розміщення 1-річних гривневих паперів під 14,74% залучили 3,01 млрд грн.

 

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 1,8 року під 15,66% річних вдалось залучити 4,22 млрд грн.

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Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 16,02% річних приніс до бюджету 4,33 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 21 травня залучило до держбюджету понад 10,5 млрд грн.

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

Економічна правда

ОВДП Мінфін фінанси
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