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Украина сэкономила за пол 2024 года благодаря Prozorro Market больше чем за весь 2023 год

Вторник, 2 июля 2024, 13:02 - Сергей Оберкович

Более 1,3 миллиарда с начала 2024 года государство сэкономило при покупке товаров широкого потребления через электронный каталог Prozorro Market. Это больше чем за весь 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В общем, с начала года через Prozorro Market заключили 29 тыс сделок на приобретение товаров общей стоимостью 9 млрд. 

Сообщается, что за первое полугодие 2024 года е-каталогом воспользовались 6 тыс. заказчиков. 

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Prozorro Market работает по принципу интернет-магазина для закупок за средства налогоплательщиков. Основную часть инструмента администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки". 

Чаще всего в первом полугодии 2024 года публичные заказчики покупали через Prozorro Market продукты питания, топливо и беспилотные летательные аппараты. 

"Сегодня почти 90% пищевых продуктов покупают таким образом. Это означает, что заказчики получили положительный пользовательский опыт и выбирают электронный каталог для всех своих закупок", – отметил директор "Профессиональных закупок" Евгений Якубовский. 

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Напомним:

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины стало крупнейшим заказчиком дронов на Prozorro.

Госпредприятию "Леса Украины" отменили победу в тендере на закупку древесины для ВСУ, хотя оно предлагало самую низкую цену.

"Укрзализныця" успешно приобрела 5000 тонн дизельного топлива через электронный каталог Prozorro Market. 

Prozorro бюджет
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