Агенція оборонних закупівель стала найбільшим замовником дронів на Prozorro

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України стала найбільшим замовником дронів на Prozorro.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

За даними електронної системи публічних закупівель, з початку 2024 року через конкурентні торги було закуплено дрони DJI Mavic 3E та 3T на суму 2,5 млрд грн. Цей показник становить понад 40% від загальної суми угод на дрони у конкурентних закупівлях на Prozorro.

"В умовах сучасної війни перевага часто визначає результат, тому закупівля безпілотників є одним з наших ключових пріоритетів. Для того, щоб наші військові мали все необхідне вчасно, ми повинні ефективно використовувати ресурси. Під час закупівлі вдалося зекономити 187 млн грн", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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У Міноборони пояснили, що під час закупівлі дронів Агенція використовує спеціальну рамкову угоду в системі Prozorro. Це дозволяє приховати чутливу інформацію про учасників тендеру, одночасно забезпечуючи можливість для постачальників пройти кваліфікацію та брати участь у будь-який момент.

У середньому на закупівлях дронів DJI Mavic 3E та 3T змагалися по 4 учасники.

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З початку повномасштабної війни та до травня 2024 року держава закупила через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тис дронів для потреб Сил оборони. Йдеться про дрони FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.