"Укрзалізниця" почала купувати дешевше паливо через Prozorro Market

"Укрзалізниця" успішно придбала 5000 тонн дизельного палива через електронний каталог Prozorro Market.

Про це повідомляється на сайті державної установи "Професійні закупівлі".

Згідно з повідомленням, завдяки цьому інструменту вдалося отримати найкращу ціну, порівнюючи з прямими угодами та навіть вартістю на АЗС.

У держустанові також зазначили, що Укрзалізниця придбала 5000 тонн дизельного палива за 252 млн грн. У закупівлі взяли участь 6 учасників, тож завдяки високій конкуренції вдалося заощадити понад 10 млн грн.

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За результатами закупівлі, ціна склала 42,4 грн за літр. Це - найкраща варість дизельного палива навіть у порівнянні з прямими угодами.

Наприклад, 5 квітня Укрзалізниця напряму закупила майже 30 тисяч тонн дизельного палива у іноземного виробника ПАТ "Orlen Lietuva". Ціна дизелю по цьому контракту становить 44 гривні за літр з урахуванням усіх податків та доставки, порахували журналісти видання "Наші гроші".

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", середня ціна дизпального палива на 21 червня складала 45,1 грн за літр, а ціна на АЗС - 52,6 грн за літр.

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У держустанові також відмітили, що переможцем процедури стала державна компанія "Укрнафта".

Нагадаємо:

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області замовила ТОВ "Автострада" Максима Шкіля три підряди на експлуатаційне утримання доріг Вінницької області на 10,5 мільярдів гривень.

Економічна правда