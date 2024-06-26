"Ліси України" усунули із тендеру на деревину для ЗСУ: війську можуть продати дорожче

Держпідприємству "Ліси України" скасували перемогу у тендері на закупівлю деревини для ЗСУ, хоча воно пропонувало найнижчу ціну.

Про це повідомляє пресслужба "Лісів України".

Місяць тому підприємство перемогло на тендері Prozorro на постачання деревини для військових. Обсяг закупівлі – майже 28 тисяч кубометрів. У процесі торгів "Ліси України" запропонували найнижчу ціну – 3750 грн за м3 з доставкою. Загальна сума – 104,2 млн грн.



Однак, один з учасників із ціною 119,4 млн звернувся до Антимонопольного комітету зі скаргою.



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"Знайшли зачіпку, яка стосується атестації нашої галузевої лабораторії, яка надала радіологічний сертифікат. Це формальне питання, яке можна усунути в робочому порядку. Але рішення щодо визнання ДП "Ліси України" переможцем скасовано. Ми подали скаргу в АМКУ", - заявили у компанії.



Підприємство зазначило, що з усім тим ТОВ-скаржник купляє деревину, яку замовили військові, у "Лісів України".

"Тож може статися, що військові будуть вимушені платити за куб нашої ж деревини на 546 грн дорожче", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Кабмін схвалив зміни, які запроваджують ще один цифровий інструмент у лісовій галузі - фотофіксацію деревини.

Закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватися через електронний каталог Prozorro Market.

Економічна правда.