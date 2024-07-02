"еРобота": за 2 года программы государство инвестировало 8,5 млрд в развитие бизнеса

Через государственные гранты по программе "еРобота" малый и средний бизнес получил 8,5 млрд финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В сообщении говорится, что более 18 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса по правительственному проекту "еРобота".

Отмечается, что за два года действия проекта государство инвестировало через гранты в предпринимательства 8,5 млрд.

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"При государственной поддержке открыто тысячи новых компаний, действующие получили возможности для роста, увеличения объемов производства, выхода на новые рынки. Они работают, платят налоги, создают рабочие места - более 55 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях создадут получатели грантов", - сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

С начала запуска проекта "еРобота" в июле 2022 года:

по программе "Собственное дело" - выдано 16 490 микрогрантов на 3,9 млрд;

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на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 672 гранта на 3,4 млрд;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 211 грантов на 925 млн;

ветеранам и членам их семей - выдано 634 гранта на 283 млн.

Сообщается, что информацию о получении гранта по программе "Собственное дело" можно найти на сайте.

Напомним:

Правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Собственное дело", которая является компонентом программы еРобота, для тех предпринимателей, которые работают в Харькове или Харьковской области.

Почти 52 млн гривен выплатили еще 14 агропредприятиям в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса еРобота.

Министерство экономики, WNISEF и KSE Foundation представили грантовую программу на 1 миллион долларов для женщин-предпринимательниц.