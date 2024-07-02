"еРобота": за 2 года программы государство инвестировало 8,5 млрд в развитие бизнеса
Через государственные гранты по программе "еРобота" малый и средний бизнес получил 8,5 млрд финансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В сообщении говорится, что более 18 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса по правительственному проекту "еРобота".
Отмечается, что за два года действия проекта государство инвестировало через гранты в предпринимательства 8,5 млрд.
"При государственной поддержке открыто тысячи новых компаний, действующие получили возможности для роста, увеличения объемов производства, выхода на новые рынки. Они работают, платят налоги, создают рабочие места - более 55 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях создадут получатели грантов", - сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
С начала запуска проекта "еРобота" в июле 2022 года:
по программе "Собственное дело" - выдано 16 490 микрогрантов на 3,9 млрд;
на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 672 гранта на 3,4 млрд;
на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 211 грантов на 925 млн;
ветеранам и членам их семей - выдано 634 гранта на 283 млн.
Сообщается, что информацию о получении гранта по программе "Собственное дело" можно найти на сайте.
Напомним:
Правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Собственное дело", которая является компонентом программы еРобота, для тех предпринимателей, которые работают в Харькове или Харьковской области.
Почти 52 млн гривен выплатили еще 14 агропредприятиям в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса еРобота.
Министерство экономики, WNISEF и KSE Foundation представили грантовую программу на 1 миллион долларов для женщин-предпринимательниц.