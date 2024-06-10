єРобота: аграрії отримали ще 50 мільйонів на сади та теплиці

Майже 52 млн гривень виплатили ще 14 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

В повідомленні йдеться, що гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства.

Всього з початку року вже виплатили 203 млн гривень 53 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 145,5 млн гривень 40 господарствам. Ще 13 отримали 57,5 млн гривень на теплиці.

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У міністерстві нагадали, що урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками "Своя справа", "Свій сад", "Своя теплиця", "Новий рівень".

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Нагадаємо:

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За час роботи урядового проєкту "єРобота" майже 16 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу, на загальну суму в 8 млрд грн.

Економічна правда