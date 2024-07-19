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Мировой IT-сбой: Госспецсвязи предоставила инструкцию для тех, кто работает на Windows

Пятница, 19 июля 2024, 12:45 - Алексей Павлыш

На фоне массового сбоя на операционной системе Microsoft Windows Госспецсвязи советует воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, специалисты Госспецсвязи советуют:

  • Загрузить Windows в безопасном режиме или среде восстановления Windows
  • Перейти в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
  • Найти файл с названием "C-00000291*.sys", и удалить его
  • Перезагрузить компьютер или сервер

"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальной информации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Госспецсвязи готовы оказать консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи советуют обращаться в Правительственную команду реагирования CERT-UA: incidents@cert.gov.ua, тел.+38 (044) 281-88-25.

Напомним:

Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

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Также произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты". Позже в пресс-службе сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена.

Временные технические трудности произошли также в Sense SuperApp и в работе мобильного оператора Vodafone.

Экономическая правда

IT кибербезопасность
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