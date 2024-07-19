Мировой IT-сбой: Госспецсвязи предоставила инструкцию для тех, кто работает на Windows

На фоне массового сбоя на операционной системе Microsoft Windows Госспецсвязи советует воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, специалисты Госспецсвязи советуют:

Загрузить Windows в безопасном режиме или среде восстановления Windows

Перейти в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Найти файл с названием "C-00000291*.sys", и удалить его

Перезагрузить компьютер или сервер

"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальной информации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Госспецсвязи готовы оказать консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи советуют обращаться в Правительственную команду реагирования CERT-UA: incidents@cert.gov.ua, тел.+38 (044) 281-88-25.

Напомним:

Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

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Также произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты". Позже в пресс-службе сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена.

Временные технические трудности произошли также в Sense SuperApp и в работе мобильного оператора Vodafone.

Экономическая правда