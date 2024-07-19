Произошел технический сбой в системе обслуживания клиентов "Новой почты": причина
Пятница, 19 июля 2024, 09:34 -
Произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как говорится в сообщении, произошло это в связи с некоторыми программными обновлениями.
"Причины уже выяснены. Работа будет восстановлена в ближайшее время. Как только поднимем - обязательно информируем", - сообщили в „Новой почте".
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Экономическая правда
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