Произошел технический сбой в системе обслуживания клиентов "Новой почты": причина

Произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, произошло это в связи с некоторыми программными обновлениями.

"Причины уже выяснены. Работа будет восстановлена в ближайшее время. Как только поднимем - обязательно информируем", - сообщили в „Новой почте".

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Экономическая правда