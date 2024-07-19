В работе Sense Bank и Vodafone произошел сбой
Пятница, 19 июля 2024, 10:07 -
Временные технические трудности произошли в Sense SuperApp.
Об этом сообщили в пресс-службе Sense Bank.
Согласно сообщению, там не отображаются, карты и счета, не работают переводы, оплата услуг и обмен валют.
Кроме того, в приложении невозможно купить облигации и открыть депозиты и кредиты.
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Как сообщает Hromadske, также пользователи сети утверждают о сбое в работе мобильного оператора Vodafone, однако компания пока официально не комментировала этого.
Напомним:
В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты".
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Экономическая правда
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