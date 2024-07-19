В мире масштабный технологический сбой: причина - в сервисах Microsoft и CrowdStrike

Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Об этом пишет Bloomberg.

"McDonald's Corp., United Airlines Holdings Inc. и LSE Group были среди крупнейших компаний, которые сообщили о различных проблемах. Они являются самыми известными из множества корпораций от Японии до Индии и США, которые сообщают о сбоях в своей работе. Было неясно, что вызвало эти проблемы, которые совпали со сбоями в работе Microsoft.

По крайней мере часть проблем связана с программным обеспечением кибербезопасности компании CrowdStrike Holdings Inc. Австралийская компания AGL Energy Ltd. сообщила в своем посте на X, что сейчас испытывает системные проблемы из-за сбоя в работе CrowdStrike", - пишет агентство.

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Представитель Microsoft заявил, что компания изучает ситуацию.

Первые сбои появились в США поздно вечером в четверг, что связано со сбоями в работе сервисов Microsoft, включая Azure и 365. Денверская авиакомпания Frontier Airlines, входящая в состав Frontier Group Holdings Inc., приостановила полеты более чем на два часа. Авиакомпания отменила общенациональную паузу в вылетах и начала процесс возобновления полетов с 23:00 по нью-йоркскому времени.

Группа LSE, которая управляет Лондонской фондовой биржей, заявила, что сталкивается с глобальной технической проблемой, которая препятствует публикации новостей. В Азии японские пользователи начали сообщать о сбоях в работе сервисов, в частности Microsoft 365 - офисного программного обеспечения компании, доступного в Интернете - во второй половине дня. Авиакомпании в аэропортах Мумбаи и Гонконга вернулись к ручной регистрации пассажиров.

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Последние сбои произошли сразу после того, как Microsoft заявила, что решила проблему сбоев в работе облачных сервисов Azure. Ранее на страницах статуса компании сообщалось, что Azure и Microsoft 365 испытывали проблемы в течение нескольких часов.

Как отмечает ВВС, о сбоях в работе сообщили крупные банки, медиа и авиакомпании.

Американский штат Аляска предупредил, что его аварийные службы пострадали, в то время как несколько авиакомпаний страны приостановили свои полеты по всему миру.

Британский телеканал Sky News полностью прекратил вещание, а в Австралии, которая особенно сильно пострадала, из-за сбоев в работе систем вещания в эфире возникли перебои в работе телерадиокомпаний. Супермаркеты в обеих странах также были выведены из строя.

В официальном обновлении службы Microsoft 365, размещенном на сайте X ранее в этот день, говорится, что "мы расследуем проблему, которая влияет на способность пользователей получать доступ к различным приложениям и службам Microsoft 365".

Однако представитель Microsoft сообщил BBC в пятницу, что "большинство служб было восстановлено" несколькими часами ранее.

Представитель министра внутренних дел Австралии заявил, что сбой, скорее всего, связан с проблемой в глобальной компании по кибербезопасности Crowdstrike, а надзорная организация по кибербезопасности страны заявила, что нет никакой информации, которая бы свидетельствовала о том, что это была атака.

"По нашей текущей информации, этот сбой связан с технической проблемой со сторонней программной платформой, которую используют пострадавшие компании", - говорится в заявлении.

Авиакомпании Delta и American Airlines, которые базируются в США, объявили "глобальную остановку" всех своих рейсов. А в Австралии авиакомпании Virgin Australia и Jetstar также были вынуждены задержать или отменить рейсы.

Австралийская телекоммуникационная компания Telstra заявила, что колл-центры Triple-0 - основной контактный центр в Австралии - не пострадали, но что она работает с другими государственными службами по чрезвычайным ситуациям над внедрением резервных процессов.

Пользователи соцсетей сообщают об очередях в австралийских магазинах, таких как Woolworths, сбоях в работе платежных систем и проблемах с доступом к финансовым учреждениям, таким как Национальный банк Австралии.

В CrowdStrike изданию Asahi подтвердили, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.

О проблемах с бронированием билетов и регистрацией сообщили также турецкая компания Turkish Airlines и индийская SpiceJet. Bloomberg пишет, что сбой "вызывал" хаос в нескольких аэропортах Австралии. По данным агентства, в аэропортах Мельбурна, Аделаиды и Перта нарушено проведение регистрации, часть рейсов задержана. Об аналогичных проблемах сообщили в аэропортах Германии, Японии, Испании и Нидерландов.

В Великобритании о технических сбоях сообщила также крупнейшая британская железнодорожная компания Govia Thameslink Railway.

Microsoft сообщила о работе по устранению последствий массового сбоя. Сбой был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike.

Как предупредила Microsoft, проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы.

"Появились сообщения о том, что компания Crowdstrike, которая занимается кибербезопасностью и производит антивирусное программное обеспечение, выпустила обновление, которое пошло не так, как надо, и приводит к блокировке устройств с Windows, вызывая так называемый "синий экран смерти" на компьютерах", - добавляет ВВС.

Экономическая правда