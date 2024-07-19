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Сбой Windows привел к проблемам в работе систем здравоохранения Британии и Израиля

Пятница, 19 июля 2024, 12:11 - Алексей Павлыш

Из-за масштабного мирового сбоя в работе IT-систем пользователи испытывают трудности с записью на прием через онлайн-систему Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Об этом пишет Sky News.

"Пользователи сталкиваются с трудностями при записи на прием к врачу в некоторых клиниках Национальной службы здоровья в Великобритании.

Когда пациенты пытаются записаться на прием, появляются сообщения об ошибках", - пишет издание.

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"Существуют серьезные проблемы в работе семейных врачей, поскольку многие не могут записаться на прием", - добавляет Sky News.

Израильское издание Haaretz со ссылкой на министерство здравоохранения Израиля пишет, что глобальный сбой Windows затронул работу некоторых больниц в стране.

Напомним:

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Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Также произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты". Позже в пресс-службе сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена.

Временные технические трудности произошли также в Sense SuperApp и в работе мобильного оператора Vodafone.

Экономическая правда

IT Британия Израиль
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