Сбой Windows привел к проблемам в работе систем здравоохранения Британии и Израиля
Из-за масштабного мирового сбоя в работе IT-систем пользователи испытывают трудности с записью на прием через онлайн-систему Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
Об этом пишет Sky News.
"Пользователи сталкиваются с трудностями при записи на прием к врачу в некоторых клиниках Национальной службы здоровья в Великобритании.
Когда пациенты пытаются записаться на прием, появляются сообщения об ошибках", - пишет издание.
"Существуют серьезные проблемы в работе семейных врачей, поскольку многие не могут записаться на прием", - добавляет Sky News.
Израильское издание Haaretz со ссылкой на министерство здравоохранения Израиля пишет, что глобальный сбой Windows затронул работу некоторых больниц в стране.
Напомним:
Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.
Также произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты". Позже в пресс-службе сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена.
Временные технические трудности произошли также в Sense SuperApp и в работе мобильного оператора Vodafone.
Экономическая правда