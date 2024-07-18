Правительство одобрило стратегию развития распределенной генерации до 2035 года

Кабинет Министров одобрил стратегию развития распределенной генерации на период до 2035 года.

Об этом ЭП сообщили источники в Кабинете министров.

Стратегия предусматривает пересмотр действующего подхода к развитию энергосистемы, в частности, в части усиления ее устойчивости и гибкости, в том числе путем развития распределенных генерирующих мощностей.

Они могут быть представлены газотурбинными, газопоршневыми, когенерационными и другими установками, объектами возобновляемой энергетики, установками хранения энергии и т.д.

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Потребность в пересмотре текущих подходов возникла в результате целенаправленных атак России на украинскую энергетику.

Сообщается, что достижение целей в развитии распределенной генерации будет проводиться в 3 этапа.

1 ГВт ожидается построить до конца 2024 года и еще 4 ГВт до конца 2026 года.

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Отмечается, что средства на реализацию программы будут привлекаться в виде международной помощи и других источников, не запрещенных законодательством. Организационное обеспечение и мониторинг выполнения будет осуществлять Минэнерго.

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Напомним:

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

Кабинет министров будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине.