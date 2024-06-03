Всі розділи
Укр / Рус

Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації – Шмигаль 

Понеділок, 3 червня 2024, 15:03 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів  сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Він повідомив, що на сьогоднішній нараді обговорили проблему для цього кроку.

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - написав Шмигаль у Telegram.

Реклама:

Він додав, що уряд працює над децентралізацією енергосистеми.

Шмигаль також повідомив, що дав надання опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання.

"Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацьовувати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі", - написав прем’єр-міністр.

Реклама:

Читайте також: Від блекаутів узимку Україну може врятувати розподілена генерація. Як це працює? Досвід великого міста

Нагадаємо: 

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Кудрицький підкреслив, що вже незабаром ситуація знову погіршиться.

Економічна правда

Кабмін електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення 31 травня 2024, 15:45
Уряд не розглядав підвищення тарифів на електроенергію для населення 30 травня 2024, 15:48
Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння 29 травня 2024, 18:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті