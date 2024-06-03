Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації – Шмигаль 

Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що на сьогоднішній нараді обговорили проблему для цього кроку.

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - написав Шмигаль у Telegram.

Реклама:

Він додав, що уряд працює над децентралізацією енергосистеми.

Шмигаль також повідомив, що дав надання опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання.

"Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацьовувати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі", - написав прем’єр-міністр.

Реклама:

Читайте також: Від блекаутів узимку Україну може врятувати розподілена генерація. Як це працює? Досвід великого міста

Нагадаємо:

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Кудрицький підкреслив, що вже незабаром ситуація знову погіршиться.

Економічна правда